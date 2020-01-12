Україна проїсть $3 млрд від "Газпрому"? Озвучено тривожний прогноз

Україна проїсть 3 млрд доларів, отримані від російського "Газпрому" в результаті судової тяжби в Стокгольмському арбітражі.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з енергетичних питань Іван Надєїн, коментуючи рішення Кабінету міністрів знизити тарифи на опалення на 30%.

"Питання, як не проїсти 3 млрд доларів, які Україна отримала. Найбільший ворог благополуччя – це популізм, спроби гратися з дешевими тарифами, зробити якомусь товару неринкову ціну, як це вже почало відбуватися в Україні. Не встигли отримати 3 млрд доларів, вже Кабмін видав постанову – місцевим компаніям, теплокомуненерго, місцевій влади знайти можливість на 30% зменшити платіжку", – зазначив Надєїн.

"А як її зменшити, якщо в тарифі відображаються відповідні ціни на газ? Відповідно, ці компанії в кінцевому рахунку не доплатять "Нафтогазу". "Нафтогаз" фактично вже починає проїдати ці 3 млрд доларів, тому що він або покриє це недоплатою до державного бюджету, або просто доплатить і ці гроші "з'їдять", – підкреслив він.

За словами експерта, "все це йде під маскою обіцянок президента, що треба знизити тарифи".

ua-energy.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зниження тарифів на опалення на 30%. За його словами, відповідне рішення уряду було ухвалене після доручення президента Володимира Зеленського "розробити механізми для забезпечення справедливих тарифів".

Раніше російський "Газпром" погодився виплатити Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

У президентській партії "Слуга народу" заявляли, що "Нафтогаз" витратить отримані у "Газпрому" гроші на виплати за кредитними зобов'язаннями, а також на збільшення видобутку газу в Україні.

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