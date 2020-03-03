Україна програла у Стокгольмі арбітраж щодо "дочки" банку Росії

Україні не вдалося оскаржити рішення арбітра Стокгольмського арбітражу, який заборонив їй продавати російський "Промінвестбанк".

Відповідна фірма є "дочкою" російської державної корпорації ВЕБ, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, заява про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма ВЕБ подав у червні 2019 року.

У серпні російський державний банк попросив арбітраж прийняти забезпечувальні заходи, щоб запобігти примусовому продажу акцій "Промінвестбанку" з аукціону.

У результаті надзвичайний арбітр заборонив Україні здійснювати будь-які дії, спрямовані на продаж акцій банку.

Після цього Україна вирішила оскаржити це рішення перед повним складом трибуналу. Однак арбітраж вирішив залишити вердикт в силі.

Нагадаємо, що громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції "Промінвестбанку".

Крім того, Фукс вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

Також OBOZREVATEL докладно писав про те, чому угода купівлі "Промінвестбанку" в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям з вартістю акцій.

Україні не вдалося оскаржити торішнє рішення арбітра Стокгольмського арбітражу, який заборонив їй продавати "Промінвестбанк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму в 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Пріватофіс", "Пріватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

Апеляційний суд Києва в зв'язку з цим 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Ощадбанку.

Однак це визначення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив екс-голові ПриватБанку Олександра Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно в Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв в Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $ 1,3 млрд компенсації збитків через анексії Криму.

Відповідне рішення прийняв Арбітражний суд в Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів в Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок в суді "Ощадбанк" зробив в липні 2015 року. Тоді держбанк відправив офіційний лист в РФ із заявою про те, що з їх інвестиціями на півострові звертаються незаконно.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!