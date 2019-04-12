''Україна продовжує боротьбу'': Порошенко звернувся з потужним посланням до Росії через ''Північний потік-2''

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна продовжує свою боротьбу за припинення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 12 квітня, в Берліні, передає "Інтерфакс-Україна". Український лідер нагадав, що "Північний потік-2" не є новою темою в дискусіях між Україною та Німеччиною, а також між Україною і Європейським Союзом.

"Ми твердо заявляємо, що ми не припинили нашу боротьбу за те, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2", запропонувавши німецьким компаніям участь в управлінні українською газотранспортною системою", — сказав Порошенко.

Президент України підкреслив: наявність стратегічного партнерства демонструє, що сторони можуть обговорювати будь-які питання.

"Поки що позиція Німеччини — це захистити Україну і забезпечити безпеку. Механізми захисту цієї безпеки поки ми бачимо по-різному: Німеччина – у вигляді гарантування певного обсягу прокачування (газу через українську ГТС. — Ред.), ми ж бачимо в зупинці будівництва цього газопроводу", — сказав він.

Порошенко підкреслив, що Україна бачить у цьому проекті "серйозне політичне забарвлення і загрозу для держави. "Можу заявити, що наші переговори в Німеччині в цій сфері тривають", — сказав він.

Зі свого боку Меркель підтвердила слова Порошенка, підкресливши, що "наше стратегічне партнерство може витримати певні розбіжності".

Канцлер Німеччини знову заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною. За її словами, вона говорила президентові Росії Володимиру Путіну, що проект "Північний потік-2" не залишить Україну без транзиту газу.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність — 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до газової директиви, що охоплює морські газопроводи, зокрема російські "Північні потоки".

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