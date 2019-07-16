Ембарго і спецмита: Україна завдала потужного удару по Росії

Україна продовжила до кінця 2020 року дію заборони на ввезення у країну товарів із Російської Федерації.

Зокрема Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до постанови від 30 грудня 2015 року № 1147, свідчить "Урядовий портал".

"Внести до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180, № 55, ст. 1918; 2019 р., № 2, ст. 45, № 32, ст. 1155) – зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 535, додані зміни", – йдеться у повідомленні.

15 травня Кабінет міністрів змінив список заборонених до ввезення в Україну товарів із Російської Федерації.

За словами першого віцепрем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, серед заборонених до ввезення на територію України:

промислові товари;

сільськогосподарська продукція;

автомобілі;

цемент (портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сультфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи);

фанера (клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини);

інші товари.

З 1 серпня російська продукція також обкладатиметься спеціальним митом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.

Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита для інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

27 грудня 2018 року Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

29 грудня 2018 року Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів з України, сировини та продовольства.

18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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