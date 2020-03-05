У середу, 4 березня, на біржі ПФТС продали 99,8% акцій Промінвестбанку. Інформація про покупців відсутня.

Покупець ще повинен пройти відповідну процедуру в НБУ, подавши документи на перевірку. Тільки після цього угода буде схвалена. Акції стягнула і виставила на продаж фірма Ігоря Коломойського "Дайріс".

Україна продала Промінвестбанк inventure.com.ua

Разом з тим, ВЕБ.РФ наголошує, що Стокгольмський арбітраж заборонив українській владі продавати акції Промінвестбанку.

ВЕБ звинуватив Україну в порушенні угоди про захист капіталовкладень. На думку корпорації, вчинок української влади говорить про небажання дотримуватися норм міжнародного права.

"Україна ... продемонструвала, чому не можна інвестувати в країну, де відсутні незалежний суд, повага і захист прав власності", - заявив старший віце-президент правового блоку ВЕБ.РФ Ігор Краснов.

За його словами, ВЕБ буде добиватись від України грошової компенсації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в 2018 році російський ВЕБ відмовився від продажу свого дочірнього Промінвестбанку в Україні. Зокрема, ВЕБ повністю розриває відносини з останнім покупцем – українським і російським бізнесменом Павлом Фуксом.

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