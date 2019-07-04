Україна припиняє транзит російського газу: "Нафтогаз" озвучив загрозу

Україна повинна готуватися до повного припинення транзиту російського газу з 2020 року, проте ця підготовка опинилася під загрозою через приголомшливе падіння власного видобутку газу.

Про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook. Зокрема йдеться про проблеми у підконтрольній "Нафтогазу" компанії "Укргазвидобування".

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який був досягнутий у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, то падіння добового видобутку газу в "Укргазвидобуванні" вже становить 9,2%. Перші дні липня демонструють ще більш загрозливі тенденції", — написав він.

Представник НАК зазначив, що компанія змушена очікувати припинення транзиту через Україну не лише у першому кварталі 2020 року, але і загалом після закінчення 2019 року.

Вітренко нагадав, що позиція "Нафтогазу" залишається незмінною: компанія продовжує боротися за збереження транзиту російського газу після 2019 року, для цього їй знадобиться допомога міжнародних партнерів, зокрема залучення Європейської комісії до переговорів із транзиту з "Газпромом".

Транзит газу

"Ми вітали і продовжуємо вітати участь Європейської комісії та українського уряду у цих переговорах. Не вважаємо, що ця проблема може бути вирішена виключно на рівні відносин між "Газпромом" і "Нафтогазом", оскільки давно стало очевидним, що позиція "Газпрому" про припинення транзиту через Україну обумовлена саме політичними факторами, а не економічними", — наголосив виконавчий директор НАК.

За його словами, "Нафтогаз" також має зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, над чим зараз працює.

Пізніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович під час виступу в Європарламенті заявив, що тристоронні переговори в форматі Україна-РФ-Європейська комісія про транзит російського газу з 2020 року будуть відновлені вже у вересні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням будуть відновлені вже у вересні", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія "Укртрансгаз" попередила про виникнення переддефолтної ситуації в країні через несанкціонований відбір газу у ГТС України. 14 червня "Укртрансгаз" терміново звернувся до РНБО через проблеми у ГТС.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.

Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".

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