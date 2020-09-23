Україна пригрозила санкціями російським сайтам: озвучено умову

Валентина Гембарська Економіка 14:56, 23.09.2020 Оновлено: 15:54, 23.09.2020

Україна може ввести економічні санкції проти онлайн-сервісів, які пропонують контент російського виробництва і можуть порушувати законодавство.

Про це заявив під час засідання Кабінету міністрів у середу міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, написав у своєму телеграм-каналі нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

Протокольне доручення запропоноване у зв’язку із запуском в Україні найбільшого російського онлайн-магазину Wildberries.

Україна введе санкції проти російських онлайн-ресурсів
Телеграм-канал Гончаренка

Російський пропагандистський ресурс "РИА Новости" стверджує, що під санкції, крім Wildberries, може потрапити і онлайн-кінотеатр ivi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 21 вересня розпочав працювати російський онлайн-ритейлер Wildberries, який відкрито торгує товарами із символікою країни-агресора.

Так, на сайті можна побачити набори для вишивання портрета президента РФ Володимира Путіна, футболки з його зображенням. Також вільно продаються одяг та аксесуари з диктаторами Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним, а також із забороненою в Україні символікою СРСР.

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