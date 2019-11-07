Україна пригрозила Німеччині судами через газопровід Путіна

Кроки Німеччини з виведення газопроводу "Північний потік-2" з-під дії оновленої газової директиви в разі ухвалення відповідного рішення будуть оскаржені в суді Європейського Союзу.

"Значною мірою ініціатива Німеччини щодо "Північного потоку-2" іде не зовсім у тому напрямку, який закладала Європейська комісія, тому я не думаю, що це буде дуже схвально сприйнято", – заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає "Укрінформ".

"І теж треба розуміти, що все одно йдеться про імплементацію директиви. Європейська комісія має досить вагомий голос у цьому питанні, і в неї є досить чітка позиція, яким чином має бути впроваджений цей проєкт", – додав Качка.

За його словами, максимум, чого досягне Німеччина – довготривалі судові процедури, які заблокують "Північний потік-2".

"Здебільшого усі розуміють, що "битва" за "Північний потік-2" – це "битва" за стару модель газового ринку, яка все одно вмирає, і це очевидно для всіх. Тут на користь нам грає те, що ми, як не дивно, через кризові явища є набагато динамічнішими і привабливішими для європейського газового ринку", – резюмував заступник міністра розвитку економіки.

Зокрема німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який покликаний захистити газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ

Кроки Німеччини з виведення газопроводу "Північний потік-2" з-під дії газової директиви будуть оскаржені в суді ЄС

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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