Україна пригрозила Німеччині судами через газопровід Путіна

Кроки Німеччини з виведення газопроводу "Північний потік-2" з-під дії оновленої газової директиви в разі ухвалення відповідного рішення будуть оскаржені в суді Європейського Союзу.
"Значною мірою ініціатива Німеччини щодо "Північного потоку-2" іде не зовсім у тому напрямку, який закладала Європейська комісія, тому я не думаю, що це буде дуже схвально сприйнято", – заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає "Укрінформ".
"І теж треба розуміти, що все одно йдеться про імплементацію директиви. Європейська комісія має досить вагомий голос у цьому питанні, і в неї є досить чітка позиція, яким чином має бути впроваджений цей проєкт", – додав Качка.
За його словами, максимум, чого досягне Німеччина – довготривалі судові процедури, які заблокують "Північний потік-2".
"Здебільшого усі розуміють, що "битва" за "Північний потік-2" – це "битва" за стару модель газового ринку, яка все одно вмирає, і це очевидно для всіх. Тут на користь нам грає те, що ми, як не дивно, через кризові явища є набагато динамічнішими і привабливішими для європейського газового ринку", – резюмував заступник міністра розвитку економіки.
Зокрема німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який покликаний захистити газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ
Кроки Німеччини з виведення газопроводу "Північний потік-2" з-під дії газової директиви будуть оскаржені в суді ЄС
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Росія будує газопроводи в обхід України
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!