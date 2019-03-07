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Україна приготувала сюрприз Путіну за "вибори" у Криму: подробиці

12.4тЧитати матеріал російською

Україна підготувала санкційний список, до якого увійшли громадяни 13 країн, які виступили "спостерігачами" на виборах президента Росії 2018 року в окупованому Криму (новина доповнена подробицями).

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш на своїй сторінці у Twitter. При цьому жодних подробиць він поки не озвучив.

"Сьогодні за пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення ухвалене урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму. Ми підготували санкційний список, куди потрапили громадяни 13 країн, які були "спостерігачами" на незаконно проведених виборах президента Росії у Криму", — зазначено у повідомленні.

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Як пояснили в прес-службі МінТОТ, санкції проти групи осіб заборонять їм в'їзд на територію України, а все їхнє майно на території країни буде заблоковане.

"Також для зазначених осіб буде блокована можливість вести на території України економічну діяльність. Крім того, незважаючи на те, що зазначені особи є громадянами іноземних держав, які визнали анексію і окупацію Криму і Севастополя, будуть створені передумови для притягнення зазначених осіб до відповідальності на території зазначених держав", — йдеться у повідомленні.

Надалі санкційний список буде передано до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України для ухвалення остаточного рішення.

Крим

Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін виграв з великим відривом від інших кандидатів. Незважаючи на попередження з боку лідерів Заходу, в анексованому Криму і Севастополі все ж провели вибори.

Президент України Петро Порошенко назвав цей процес "фільчиною грамотою". В ході голосування незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручання у виборчий процес.

Крім того, екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де видно підтасовування явки на виборах.

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Особа
Вадим Черниш
Місце
Україна
Теги
КримсанкцииРосіявибори президента Росії
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Что за сюрпрайз? Никак опять в отместку на Красной площади по -тихому насрут в собственные шаровары
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2
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andrei andrei
andrei andrei
13 стран - половина ЕС какой, что-то пошло не по сценарию:-) А как же весьмирснамы?😁
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4
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
война до полной победы! ! Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кожедуб Руслан, не дождешься терпила)))))))))))))
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2
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