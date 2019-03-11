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Україна приготувала покарання за вибори Путіна у Криму: до РНБО внесли документ

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Кабінет міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо санкцій проти іноземних спостерігачів на виборах президента Росії у 2018 році в анексованому Криму.

Таке розпорядження ухвалив уряд 6 березня. "Запропоновано на розгляд РНБО застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб — громадянам іноземних держав, які 18 березня 2018 року взяли участь як так звані "міжнародні спостерігачі" в так званих "виборах президента Російської Федерації", незаконно проведених Росією на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і Севастополя", — йдеться у документі.

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Зазначається, що реалізація цього рішення сприятиме захисту порушених інтересів держави Україна. Крім того, це створить передумови для згортання пропагандистської діяльності зазначених фізичних осіб та організацій, які вони представляють.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня Україна підготувала санкційний саписок, до якого увійшли громадяни 13 країн, що виступили "спостерігачами" на виборах президента Росії 2018 року в окупованому Криму.

Вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін виграв з великим відривом від інших кандидатів. Незважаючи на попередження з боку лідерів Заходу, в анексованому Криму і Севастополі все ж провели вибори.

Президент України Петро Порошенко назвав цей процес "фільчиною грамотою". В ході голосування незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручання у виборчий процес.

Крім того, екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де видно підтасовування явки на виборах.

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Тема
Вибори президента Росії
Місце
Україна
Теги
РНБОсанкцииКримвибори президента Росії
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andrei andrei
andrei andrei
Боже, когда хохлы угомонятся? Весьмир ржет над вами и вашими инициативами. Устали от вас все. Кроме вас😁
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем бы хохлы ни тешились лишь бы не размножались))))))
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