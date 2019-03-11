Україна приготувала покарання за вибори Путіна у Криму: до РНБО внесли документ

Кабінет міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо санкцій проти іноземних спостерігачів на виборах президента Росії у 2018 році в анексованому Криму.

Таке розпорядження ухвалив уряд 6 березня. "Запропоновано на розгляд РНБО застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб — громадянам іноземних держав, які 18 березня 2018 року взяли участь як так звані "міжнародні спостерігачі" в так званих "виборах президента Російської Федерації", незаконно проведених Росією на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і Севастополя", — йдеться у документі.

Зазначається, що реалізація цього рішення сприятиме захисту порушених інтересів держави Україна. Крім того, це створить передумови для згортання пропагандистської діяльності зазначених фізичних осіб та організацій, які вони представляють.

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня Україна підготувала санкційний саписок, до якого увійшли громадяни 13 країн, що виступили "спостерігачами" на виборах президента Росії 2018 року в окупованому Криму.

Вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін виграв з великим відривом від інших кандидатів. Незважаючи на попередження з боку лідерів Заходу, в анексованому Криму і Севастополі все ж провели вибори.

Президент України Петро Порошенко назвав цей процес "фільчиною грамотою". В ході голосування незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручання у виборчий процес.

Крім того, екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де видно підтасовування явки на виборах.

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