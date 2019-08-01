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Україна приготувала переговори з Росією щодо газу: з'явилися подробиці

1.8т Читати матеріал російською

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ і Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt. За його словами, Росія поки не назвала своїх представників на переговорах.

Він також висловив сумніви, що РФ продовжить постачати газ до Німеччини через Україну після запуску "Північного потоку-2", як це обіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель.

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"Пообіцяти-то, а потім стримати це — дві різні речі. Це стосується як російської, так і німецької мов", — заявив Коболєв.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення боргу з російського газового монополіста. Тоді як швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

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Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ну, если только xoxлы лососнут?!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Никаких преговоров с оккупантами!
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Питон Каа
Питон Каа
Ну почему-же, если Украина предложит привлекательные условия по транзиту, то Россия продолжит сотрудничество, а если нет, то - нет. Именно об этом много раз было заявлено со многих трибун. Никто в России не собирается стрелять себе в ногу из-за политической конъюнктуры. Только бизнес и экономическая выгода. Вот только Украина скорее всего не может предложить для России привлекательные условия по транзиту, в том числе именно из-за политической конъюнктуры. А значит транзита не будет, и виртуальный реверс тоже станет невозможен.
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