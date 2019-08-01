Україна приготувала переговори з Росією щодо газу: з'явилися подробиці

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ і Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt. За його словами, Росія поки не назвала своїх представників на переговорах.

Він також висловив сумніви, що РФ продовжить постачати газ до Німеччини через Україну після запуску "Північного потоку-2", як це обіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель.

"Пообіцяти-то, а потім стримати це — дві різні речі. Це стосується як російської, так і німецької мов", — заявив Коболєв.

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення боргу з російського газового монополіста. Тоді як швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!