Україна придумала план-Б на випадок відмови Росії від транзиту

Україна має альтернативний план дії на випадок припинення транзиту газу з Росії в ЄС із 2020 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Сегодня". У той же час він визнав, що вирішення питання є вкрай непростим.

"Безумовно, є "план Б" на випадок, якщо Росія вдасться до інших дій, хоча питання є дуже складним, дуже непростим. Я вважаю, що "Нафтогаз України" і його менеджмент досить відстали від виконання того плану, який був затверджений урядом 1 липня 2016 року, про відділення газотранспортної системи в окрему юридичну структуру, яка відповідатиме європейському законодавству", — сказав Гройсман.

Водночас прем'єр не став уточнювати, в чому полягає цей альтернативний план дій.

Транзит газу Comments.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія очікує, що їй вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Європейського Союзу після 2019 року, коли закінчується термін дії документа.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!