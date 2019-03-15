Україна позичила сотні мільйонів доларів: хто дав гроші

Американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase напряму позичив українському уряду приблизно 350 млн доларів, викупивши "довипуск" 10-річних цінних паперів.

За словами джерел, знайомих із цією угодою, самостійний викуп єврооблігацій є відходом від стандартної практики, повідомляє "Економічна правда".

Зокрема, в останні тижні українські чиновники зустрічалися з керуючими фондами облігацій у Маямі та Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов'язань у зв'язку з ростом попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються і їхнім подорожчанням.

Однак інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів. У цій ситуації JPMorgan запропонував Україні додатково випустити єврооблігації на суму 350 млн доларів із погашенням у 2028 році і продати їх у приватному порядку банку.

За даними джерел, знайомих із відповідною угодою, банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом приблизно 100,5%.

У підсумку, якщо JPMorgan продасть усі облігації за цією ціною, то прибуток від операції становитиме до 5,7 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019-му Україна має отримати $2,6 млрд від МВФ, $2 млрд від розміщення євробондів, 500 млн євро від Євросоюзу, $600 млн від Світового банку.

Якщо виконати зазначені плани не вдасться, Мінфін планує нарощувати держборг, крім того, розглядається можливість витратити валюту з резервів НБУ, що в майбутньому може негативно вплинути на курс гривні.

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