Україна повністю закрила залізничне сполучення зі Словаччиною

Україна призупинила залізничне сполучення зі Словацькою Республікою через оголошення Словаччиною надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

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"З оголошення про надзвичайний стан у Словацькій Республіці тимчасово (з 7:00 ранку 13 березня) припинено пасажирське залізничне сполучення з цією країною", - йдеться у повідомленні.

Досі між країнами курсували потяги № 960/961 Кошице-Мукачево, № 962/963 Кошице-Мукачево, № 8860/8863 Чієрна над Тисою-Чоп та № 8862/8861 Кошице-Чоп, що належать Словацьким залізницям, а також безпересадочний вагон Укрзалізниці №26/382 Київ-Кошице.

Потяги Кошице-Мукачево, Чієрна над Тисою-Чоп та Кошице-Чоп залишилися на території Словацької Республіки. Пасажири безпересадкового вагона Київ-Кошице, що відправився 12 березня через Київ, покинули поїзд на станції Чоп. Повертатися до Києва вони відмовилися.

За даними Укрзалізниці, продаж квитків на зазначені поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться у всіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами.

Інші міжнародні поїзди і поїзди внутрішнього сполучення курсують за графіком.

У прес-службі перевізника також нагадали, що при перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скринінг. Укрзалізниця виконує всі накази і вимоги Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, підтримує постійний контакт з Державною прикордонною службою, Центром громадського здоров'я МОЗ та іншими установами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща призупиняє залізничне сполучення з Чехією і Словаччиною, а національний авіаперевізник LOT перельоти в кілька міст США через спалах коронавірусу.

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