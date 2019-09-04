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4 вересня • оновлено в 10:34
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Україна повністю виплатила борг МВФ за програмою stand-by: що буде далі

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Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році.

Як повідомили в Нацбанку, фінальні платежі становлять загалом $156 млн в доларовому еквіваленті.

Україна замість незавершеної програми stand-by 2014-го в 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яка також до завершення у грудні 2018 року була замінена на нинішню програму stand-by.

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Україна повністю виплатила борг МВФ за програмою stand-by: що буде далі

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна готова до приїзду місії МВФ. У вересні сторони обговорять нову програму, яка може стати останньою, щоб далі обходитися без підтримки кредитора.

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Місце
Україна
Тег
МВФ
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
еще 80 лярдов вернете и запануете)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То есть спустя 5 лет вы рассчитались только по одному кредиту в 2014 году? Ну как рассчитались... набрали новых кредитов и рассчитались)
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