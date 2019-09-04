Україна повністю виплатила борг МВФ за програмою stand-by: що буде далі

Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році.

Як повідомили в Нацбанку, фінальні платежі становлять загалом $156 млн в доларовому еквіваленті.

Україна замість незавершеної програми stand-by 2014-го в 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яка також до завершення у грудні 2018 року була замінена на нинішню програму stand-by.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна готова до приїзду місії МВФ. У вересні сторони обговорять нову програму, яка може стати останньою, щоб далі обходитися без підтримки кредитора.

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