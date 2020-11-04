Україна потребує реформи системи охорони праці, – координатор проєкту ЄС МОП

Україна впритул наблизилася до дієвих реформ у системі охорони праці. У рамках проекту ЄС МОП наразі напрацьовується проекти законів, що допоможуть захистити життя та здоров’я найманих працівників у нашій державі. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

Наразі, за словами кореспондента, Україна проходить етап імплементації вже ухвалених директив ЄС щодо охорони праці в українське законодавство.

"Ми робимо все, що можна: роз’яснюємо міжнародні стандарти, допомагаємо писати проекти законів, навчаємо оцінці ризиків. І, звичайно, тепер Україна має зробити свою частину роботи. Ми бачимо, що зараз якраз слушний момент, сформувалася критична маса фахівців, які розуміють, що європейський стандарт має сенс. І він має бути імплементований", - пояснив Антоніу Сантуш, національний координатор проєкту ЄС МОП.

Головним наслідком впровадження європейських стандартів охорони праці на теренах України, за прогнозами експертів, має стати упередження проблем на виробництвах, а не усунення їх наслідків, як переважно відбувається зараз.

"Філософія європейська показує, що оцінка ризиків і небезпек має бути націлена на те, щоб управляти цими процесами. Тобто не приймати, на першому місці - не приймати ризик, а це означає відмовитися від робот і послуг, які несуть загрози життю і здоров’ю людини. Все. У нас є і сучасні європейські компанії, які дійсно можуть служити для нас зразком, і вони саме такими служать", - переконаний Дмитро Матвійчук, експерт, головний редактор журналу "Охорона праці".

Наразі найближче до європейських стандартів охорони праці наблизилися великі підприємства традиційно високотравматичних гірничорудній, нафтогазовидобувній галузях та хімічній металугрії. У цих галузях, як визнають міжнародні експерти, зусилля до підвищення безпеки праці почали впроваджувати, не чекаючи впровадження нових стандартів на державному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2020 року українська група компаній "Метінвест" перемогла у щорічному конкурсі Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці. "Метінвест" став кращим у номінації "Програма змін року".