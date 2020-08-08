Україна потребує європейського тарифного регулювання для електромереж – Аріель Коен

Без конкурентоспроможної, сучасної та надійної системи електромереж Україна залишається в небезпеці зазнати енергетичного примусу Кремля. Для створення такої системи необхідне впровадження європейського стимулюючого регулювання. Таку думку висловив Аріель Коен, директор програми енергетичного зростання та безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій, в статті для міжнародного енергетичного видання.

Він переконаний у тому, що для захисту від зовнішньої агресії Україні потрібно підтримувати сильну армію та процвітаючу економіку, привабливу для інвесторів. У той же час генеруючі та розподільчі сегменти електроенергетичного сектору напівзруйновані.

"Мережі, котрі були успадковані від Радянського Союзу, були лише мінімально модернізовані. Нинішній застарілий тарифний режим залишає складний сектор непривабливим для приватних інвестицій", - пише експерт в сфері енергетики.

Експерт говорить, що розмір необхідних інвестицій складає 12,5 мільярдів доларів до 2030 року. Кожен кілометр електромережі потребує 1500 доларів США на рік, а зараз витрачається 200 доларів.

"Для залучення інвесторів, готових до таких значних капітальних витрат, уряду України необхідно запропонувати їм надзвичайно привабливі, стабільні та передбачувані умови", - підкреслив Коен.

Коен говорить, що такими умовами є прийнята в Європі методологія для встановлення рентабельності інвестицій в інфраструктуру, відома як тариф RAB (регуляторна база активів). Вона виявилися успішною в Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії.

"Критично важливо, щоб впровадження RAB-тарифів відповідало моделі інших європейських країн. Це означає, що норма прибутку не може бути нижчою середньозваженої вартості капіталу (WACC) в країні. Ця ставка повинна бути однаковою для всіх активів, не ділити їх на "старі" та "нові". Такий підхід дозволить не лише підтримувати та ремонтувати застарілу мережу, а й забезпечити давно прострочену приватизацію декількох розподільчих компаній, які досі перебувають у державній власності", - підкреслив Коен.

Експерт переконаний, що якщо реформи не відбудуться, західні інвестори можуть покинути Україну, як це було раніше в 2013 році. До березня 2013 року американській компанії "AES Corporation" належали дві регіональні дистрибуторські компанії (Київобленерго та Рівнеобленерго), але через несприятливе бізнес-середовище "AES Corporation" продала ці активи і покинула український ринок.

Нагадаємо, раніше нардеп Людмила Буймістер повідомила, що замість реформи у сфері розподілу електрики НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи.