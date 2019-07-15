Україна потрапила в топ-10 найбільш сміттєвих країн світу

Україна увійшла в топ-10 країн світу за обсягами сміття на кожного її жителя.

"Україна, один з найбільших дилерів зброї в світі, виробляє понад 474 млн тонн відходів на рік, з яких 448 млн є небезпечними відходами", – повідомляють аналітики з агентства 24/7 Wall Street, передає УНН.

Дослідники відзначили, що жодна з інших 105 країн, про які є дані, не виробляє більше таких небезпечних відходів.

"Уряд визнав поводження з небезпечними відходами як найбільш актуальне і найважливіше питання, яке необхідно вирішити у сфері поводження з відходами в цілому. Відсутність фінансування була визначена як основна причина відсутності ініціатив у цій сфері", – йдеться у рейтингу.

При цьому лідером антирейтингу стала Канада. За 2017 рік країна виготовила 1,3 млрд тонн сміття, а на одного жителя припало приблизно 36 тонн.

Друге місце – зайняла Болгарія з показником 26,7 тонн сміття на людину. При населенні трохи більше семи мільйонів, країна виробляє близько 190 млн тонн сміття.

На третьому місці опинилися США, які при населенні 325 млн осіб виробляють майже 8,5 млрд тонн сміття. На одну людину припадає близько 26 тонн відходів.

Інші країни в списку:

Естонія (23,5 т сміття на людину);

Фінляндія (16,6 т);

Вірменія (16,3 т);

Швеція (16,2 т);

Люксембург (11,8 т);

Сербія (8,9 т).

Україна виробляє більше 474 млн тонн відходів на рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!