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Україна потрапила в п'ятірку країн з найдешевшим інтернетом у світі

1.6тЧитати матеріал російською

Україна опинилася на четвертому місці в рейтингу країн з найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

Про це свідчать дані дослідження Worldwide mobile data pricing, де аналізують вартість послуг мобільних даних в 230 країнах, передає "Громадське". Найдешевший інтернет, за даними дослідження, в Індії. Середня ціна одного гігабайта мобільних даних там становить $0,26.

Друге місце в рейтингу зайняв Киргизстан. Середній показник в цій країні - $0,27. Замикає трійку країн з найдешевшим мобільним інтернетом Казахстан з вартістю $0,49 за гігабайт.

У дослідженні відзначено, що в Україні, яка опинилася на четвертому місці, вартість мобільного інтернету становить $0,51 за гігабайт.

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Для порівняння, найбільш дорогі мобільні дані в Зімбабве (середня вартість мобільного інтернету $75 за гігабайт), Греції (майже $33), Республіці Чад ($23), Швейцарії (більше $20), Туркменістані (майже $20), Гренландії (близько $17), Мозамбіку (близько $16), Португалії ($14) і Норвегії ($13).

Україна потрапила в п'ятірку країн з найдешевшим інтернетом у світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні появи 5G-інтернету слід очікувати не раніше, ніж через 3-4 роки, тоді як у світі запуск нового стандарту зв'язку планують вже у 2020 році.

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Місце
Україна
Теги
интернетрейтинг
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Понятно,будут залупливать цены.
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