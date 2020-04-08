Україна постраждає менше від COVID, ніж інші країни – шведський економіст

Світова фінансова криза, спровокована спалахом коронавірусу, позначиться на економіці України значно менше, ніж на інших країнах.

Про це заявив шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд, передає "Новое время".

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"Зараз здається, що світова фінансова криза вплине на світ куди сильніше, ніж у 2008-2009 роках. Але, повірте, Україна на цей раз постраждає набагато менше", - підкреслив він.

Світова криза через пандемію коронавируса

За його словами, наслідки пандемії Covid-19 і для економіки, і для людства будуть значними. Однак зараз можна лише припустити їх природу і спроектувати найбільш вразливі місця.

"При цьому, хоч би якою була лякаючою ситуація з поширенням коронавірусу, Україна має деякі переваги. По-перше, вірус торкнувся її відносно пізно. По-друге, країна прийняла розумні заходи захисту", - підкреслив експерт.

Також, на його думку, структура української економіки більш захищена на відміну від інших держав: галузі з високою циклічністю, такі, як сталеливарна промисловість і машинобудування, зараз не так важливі для українського експорту, як сільське господарство і видобуток залізної руди.

"Україна заходить в кризову історію з досить надійної фінансової точки: при невеликому бюджеті і нинішньому дефіциті платіжного балансу, державний борг залишається в рамках безпечної межі, складаючи трохи нижче 50% ВВП. Крім того, золотовалютні резерви України сягають $26,6 млрд", - підкреслив Аслунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL , протягом березня на тлі введеного карантину міжнародні резерви України зменшилися на $ 1,7 млрд і за станом на початок квітня становили $24,9 млрд.

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