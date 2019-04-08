|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Україна поставляла інтернет до "ДНР": що відомо

1.1тЧитати матеріал російською

Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації анулювала ліцензію і дозвіл на номерний ресурс компанії "Дата Інтернет" за поставки інтернету на окуповані території Донбасу.

Відповідні обмеження, які були введені проти зареєстрованої у Донецьку фірми, будуть діяти протягом трьох років, повідомляє Liga.net.

"Дата Інтернет" також потрапила в новий список санкцій, який вже підписав президент Петро Порошенко.

Новини
Популярний в Україні мобільний оператор перестав працювати в "Л/ДНР": озвучено причина

Журналісти виявили, що у багатьох місцевих провайдерів окупованих районів Донецької області була хороша зв'язаність із зовнішнім інтернетом. У тому числі і через компанію "Дата Інтернет" (ints.net) з юридичною адресою у Донецьку.

Кілька представників телеком-ринку України відзначали, що "Дата Інтернет" не працюють у Донецьку. Це пов'язували з тим, що в минулому році в "ДНР" всіх змусили підключатися тільки через "Углетелеком".

"Але на практиці може виявитися, що "Дата інтернет" продовжує підключати до всесвітньої мережі провайдерів в окупованому Донецьку. При дзвінку в її технічну підтримку (український номер Vodafone з контактної інформації) співробітник компанії говорив, що можна назвати точку включення у Донецьку для тамтешньої локальної мережі і оператор постарається підібрати варіант", – йдеться у публікації.

Україна поставляла інтернет до "ДНР": що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у так званих "Л/ДНР" систематично зникає мобільний зв'язок. Причини різні — від шкідництва до навмисного відключення зв'язку "місцевою владою".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
УкраїнаДонецьк
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Правильно ,нахера им украинский интернет , когда у них та российского полно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки