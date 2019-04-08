Україна поставляла інтернет до "ДНР": що відомо

Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації анулювала ліцензію і дозвіл на номерний ресурс компанії "Дата Інтернет" за поставки інтернету на окуповані території Донбасу.

Відповідні обмеження, які були введені проти зареєстрованої у Донецьку фірми, будуть діяти протягом трьох років, повідомляє Liga.net.

"Дата Інтернет" також потрапила в новий список санкцій, який вже підписав президент Петро Порошенко.

Журналісти виявили, що у багатьох місцевих провайдерів окупованих районів Донецької області була хороша зв'язаність із зовнішнім інтернетом. У тому числі і через компанію "Дата Інтернет" (ints.net) з юридичною адресою у Донецьку.

Кілька представників телеком-ринку України відзначали, що "Дата Інтернет" не працюють у Донецьку. Це пов'язували з тим, що в минулому році в "ДНР" всіх змусили підключатися тільки через "Углетелеком".

"Але на практиці може виявитися, що "Дата інтернет" продовжує підключати до всесвітньої мережі провайдерів в окупованому Донецьку. При дзвінку в її технічну підтримку (український номер Vodafone з контактної інформації) співробітник компанії говорив, що можна назвати точку включення у Донецьку для тамтешньої локальної мережі і оператор постарається підібрати варіант", – йдеться у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у так званих "Л/ДНР" систематично зникає мобільний зв'язок. Причини різні — від шкідництва до навмисного відключення зв'язку "місцевою владою".

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