Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем платоспроможності населення

Україна в 2019 році посіла останнє місце в Європі за рівнем платоспроможності населення.

До цього голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів, як Україна перетворилася з колись багатої житниці Європи, що відокремилася від Радянського Союзу, в бідну корумповану країну.

Зокрема в середньому українці можуть витратити та заощадити лише 1 830 євро на рік, повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, дослідження GFK свідчить, що житель Європи в середньому може витратити та заощадити 14 739 євро на рік.

Перше місце в Європі посів Ліхтенштейн з показником платоспроможності населення в розмірі 67 550 євро на рік на одного жителя.

У середньому українці можуть витратити та заощадити лише 1830 євро на рік

У середньому українці можуть витратити та заощадити лише 1830 євро на рік

У середньому українці можуть витратити та заощадити лише 1830 євро на рік

У середньому українці можуть витратити та заощадити лише 1830 євро на рік

У середньому українці можуть витратити та заощадити лише 1830 євро на рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що наступного року мінімальна заробітна плата в Україні має зрости на 550 грн.

У такий спосіб її розмір становитиме 4,723 тис. грн.

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