Україна покарала Росію за Крим і Донбас: Порошенко ввів у дію жорсткі санкції

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба РНБО, з ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України на даний час санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Зазначається, що Порошенко своїм указом №82/2019 ввів у дію рішення РНБО від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", зокрема щодо керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ і депутатів Державної Думи РФ.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Зазначається, що РНБО також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Також на підставі пропозицій НБУ продовжено санкції щодо 4 банків із капіталом держави-агресора.

Водночас, у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість із яких припинила господарчу діяльність.

Також за ініціативи СБУ внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.

Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України схвалив і вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій стосовно іноземних спостерігачів на виборах президента Росії у 2018 році в анексованому Криму.

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