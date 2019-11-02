Україна подала новий мільярдний позов проти "Газпрому": всі подробиці

"Нафтогаз України " надіслав до Стокгольмського арбітражу новий позов проти "Газпрому" щодо транзиту газу на суму 12 млрд доларів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко. Рішення у цій справі очікувано буде ухвалено у 2021 році.

"Нагадаю, що це "Газпром" “напав” на "Нафтогаз", і тому ми захищаємося – ще 18 квітня 2018 року "Газпром" звернувся до Стокгольського арбітражу з вимогою про початок арбітражу. "Газпром", по суті, хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом... Мова йде про контрактне зобов’язання "Газпрому" подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік. Фінансовий ефект – приблизно 6 мільярдів доларів", – написав Вітренко.

За його словами, зараз настала черга НАК подати "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги".

"Кількість сторінок тільки основного тексту нашої заяви перевищує 500. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються свідчення свідків і купа інших додатків. Працювали активно над цими документами ми близько трьох місяців", – зазначив виконавчий директор компанії.

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