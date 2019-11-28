Україна почне вилучати газ у Росії: у "Нафтогазі" пояснили як

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища.
"Це офіційна позиція українського законодавства. Якщо газ буде надходити на територію України без документального оформлення, то ми не можемо і не будемо перекривати вентилі, припиняючи потік газу", – повідомив представник національної акціонерної компанії в інтерв'ю Deutsche Welle.
Однак, за його словами, українське законодавство не дозволятиме оператору газотранспортної системи випускати це паливо куди-небудь без документального оформлення.
У зв'язку з цим його закачуватимуть у підземні сховища як сировину невизначеного власника.
"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе спрямувати цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже його направити", – резюмував Вітренко.
Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладання контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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