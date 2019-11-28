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29 листопада • оновлено в 11:34
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Україна почне вилучати газ у Росії: у "Нафтогазі" пояснили як

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Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища.

"Це офіційна позиція українського законодавства. Якщо газ буде надходити на територію України без документального оформлення, то ми не можемо і не будемо перекривати вентилі, припиняючи потік газу", – повідомив представник національної акціонерної компанії в інтерв'ю Deutsche Welle.

Однак, за його словами, українське законодавство не дозволятиме оператору газотранспортної системи випускати це паливо куди-небудь без документального оформлення.

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У зв'язку з цим його закачуватимуть у підземні сховища як сировину невизначеного власника.

"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе спрямувати цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже його направити", – резюмував Вітренко.

Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища

Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
ринок газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Сергеев Денис
Сергеев Денис
Т.е. другими словами, "Украина начнет воровать газ?"))) Красавчики, все делают для прекращения транзита и запуска СП2 ускоренными темпами! Так держать!:) Скоро будет голый зад.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Насколько мне известно, контракт на поставку Россией газа в ЕС предполагает оплату по факту получения, а не предоплату, поэтому до тех пор, пока покупатель (Европа) не получил газ и не рассчитался за него, он является собственностью продавца (РФ). А, следовательно, Украина не имеет никакого законного основания закачивать его "на ответственное хранение" в свои хранилища под тем предлогом, о котором говорит Витренко. Такие действия приведут не только к протестам со стороны России, но и вызовут кучу вопросов у европейцев, поставив под сомнение надёжность Украины, как торгового партнёра ЕС и страны-транзитёра газа. Надеюсь, Витренко понимает это не хуже меня, и не станет реализовать свои угрозы на практике. Ничего, кроме ущерба - и репутационного, и материального - это Украине не принесёт.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Коваленко Андрій, и Витренко агент Путина? О, майн Готт, а честные люди в Украине ещё остались вообще? :)
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Ш. Олег, Дак Витренко как агент Путина и ставит за цель дискредитацию Украины.У него мать в Москву уехала,красными флагами махать
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Глава Нафтогаза сказал четко,никаких кнтрактов пока не вернут унитазы.....
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