Україна почне вилучати газ у Росії: у "Нафтогазі" пояснили як

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища.

"Це офіційна позиція українського законодавства. Якщо газ буде надходити на територію України без документального оформлення, то ми не можемо і не будемо перекривати вентилі, припиняючи потік газу", – повідомив представник національної акціонерної компанії в інтерв'ю Deutsche Welle.

Однак, за його словами, українське законодавство не дозволятиме оператору газотранспортної системи випускати це паливо куди-небудь без документального оформлення.

У зв'язку з цим його закачуватимуть у підземні сховища як сировину невизначеного власника.

"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе спрямувати цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже його направити", – резюмував Вітренко.

Україна з 1 січня 2020 року в разі відсутності контракту з Росією на транзит буде закачувати газ у свої підземні сховища

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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