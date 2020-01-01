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1 січня • оновлено в 13:08
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Україна почала транзит російського газу в Європу по новому контракту

1.6т
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Україна успішно почала транзит російського газу по новому договору, який був підписаний 30 грудня.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

"Перша ніч "Оператора ГТС України" пройшла в штатному режимі. Пропрацювали всі номінації по транзиту в рамках виконання нового договору. Ми довели, що здатні працювати за новими європейськими правилами", - повідомив він.

Україна почала транзит російського газу в Європу по новому контракту

"Ми вже транспортувала в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту. Відтепер вже по європейським правилам в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - повідомили на сторінці Facebook Оператор ГТС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Юрко Медяник
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Пигин Макс
Пигин Макс
Забавные эти шеневмерлики, радуются, что начали спонсировать страну-ахрессора.
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1
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины - через газопровод Турецкий поток. Толи еще будет!
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3
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Поганые xoxлы за копейку мать продадут, а не только идеалы мaйдaна.
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4
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