Україна почала транзит російського газу в Європу по новому контракту

Україна успішно почала транзит російського газу по новому договору, який був підписаний 30 грудня.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
"Перша ніч "Оператора ГТС України" пройшла в штатному режимі. Пропрацювали всі номінації по транзиту в рамках виконання нового договору. Ми довели, що здатні працювати за новими європейськими правилами", - повідомив він.
"Ми вже транспортувала в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту. Відтепер вже по європейським правилам в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - повідомили на сторінці Facebook Оператор ГТС України.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $ 7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $ 7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ці домовленості закладають основи для можливого зниження цін на природний газ для внутрішніх споживачів в Україні.
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