Україна почала транзит російського газу в Європу по новому контракту

Україна успішно почала транзит російського газу по новому договору, який був підписаний 30 грудня.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

"Перша ніч "Оператора ГТС України" пройшла в штатному режимі. Пропрацювали всі номінації по транзиту в рамках виконання нового договору. Ми довели, що здатні працювати за новими європейськими правилами", - повідомив він.

"Ми вже транспортувала в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту. Відтепер вже по європейським правилам в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - повідомили на сторінці Facebook Оператор ГТС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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