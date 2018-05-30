Україна почала стягнення багатомільярдного боргу з "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" почав процес стягнення з російського газового монополіста "Газпром" боргу в розмірі 2,6 млрд доларів в зарубіжних судах на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

Робота вже ведеться в Швейцарії, Нідерландах і Великобританії в рамках статті 5 Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в українському уряді.

"Газпром" напевно буде оскаржувати арешт у місцевих судах. Якщо суд відмовить, тоді можна буде сказати, що накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом" може торкнутися проектних компаній російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". За даними джерела в українському уряді, акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG вже заморожені.

При цьому представники "Газпрому" відзначили тільки, що займаються з'ясуванням цього питання. В "Нафтогазі" відмовилися коментувати ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазу". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.