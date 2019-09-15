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15 вересня • оновлено в 11:02
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Україна почала переговори з МВФ про новий кредит: названо суму

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Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. На цей раз мова йде про суму в $5 млрд доларів.

Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє Bloomberg. За їх інформацією, переговори стосуються заміни короткострокової програми Stand By на розширену програму фінансування EFF, терміни якої можуть становити до трьох років.

Україна почала переговори з МВФ про новий кредит: названо суму

Підкреслюється, що на офіційному рівні інформація про дані переговори не буде розголошуватися аж до їх закінчення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою. При цьому міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

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Теми
транш МВФ Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
кредит на...погашение предыдущих кредитов...под больший процент)
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