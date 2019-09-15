Україна почала переговори з МВФ про новий кредит: названо суму

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. На цей раз мова йде про суму в $5 млрд доларів.

Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє Bloomberg. За їх інформацією, переговори стосуються заміни короткострокової програми Stand By на розширену програму фінансування EFF, терміни якої можуть становити до трьох років.

Підкреслюється, що на офіційному рівні інформація про дані переговори не буде розголошуватися аж до їх закінчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою. При цьому міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

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