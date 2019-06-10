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Україна планує розмістити євробонди: що відомо

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Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих у євро.

Про це УНІАН повідомили у Мінфіні, не уточнюючи інші параметри випуску. За інформацією учасників боргового ринку, організаторами випуску виступлять BNP Paribas і Goldman Sachs.

Зустрічі з інвесторами розпочнуться 10 червня і пройдуть у Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані. У складі української делегації на цих зустрічах будуть міністр фінансів України Оксана Маркарова, урядовий уповноважений з питань боргу Юрій Буца і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Раніше про запланований на червень випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Євробонди

Євробонди

LIGA.net

Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня залежно від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня єврооблігації України за добу подешевшали на 0,1-1% залежно від терміну погашення, оскільки інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського.

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Місце
Україна
Теги
євробондиУкраїнаМінфін
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