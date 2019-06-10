Україна планує розмістити євробонди: що відомо

Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих у євро.

Про це УНІАН повідомили у Мінфіні, не уточнюючи інші параметри випуску. За інформацією учасників боргового ринку, організаторами випуску виступлять BNP Paribas і Goldman Sachs.

Зустрічі з інвесторами розпочнуться 10 червня і пройдуть у Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані. У складі української делегації на цих зустрічах будуть міністр фінансів України Оксана Маркарова, урядовий уповноважений з питань боргу Юрій Буца і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Раніше про запланований на червень випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Євробонди LIGA.net

Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня залежно від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня єврооблігації України за добу подешевшали на 0,1-1% залежно від терміну погашення, оскільки інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського.

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