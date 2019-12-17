"Україна підтримує!" Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор.
"Ми домовилися вивчити можливості його розширення", – повідомив голова держави за підсумками зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це свідчить публікація у офіційному Telegram-каналі Зеленського.
"Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам", – додав президент України.
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