"Україна підтримує!" Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор.

"Ми домовилися вивчити можливості його розширення", – повідомив голова держави за підсумками зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це свідчить публікація у офіційному Telegram-каналі Зеленського.

"Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам", – додав президент України.

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