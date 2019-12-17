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17 грудня • оновлено в 11:18
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"Україна підтримує!" Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу

3.4т
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор.

"Ми домовилися вивчити можливості його розширення", – повідомив голова держави за підсумками зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це свідчить публікація у офіційному Telegram-каналі Зеленського.

"Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам", – додав президент України.

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Автор
Віктор Калиненко
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Хо Хол
Хо Хол
Стадия принятия.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Спасибо, ваше мнение очень важно для нас - сказал президент Азербайджана. Но при чем тут украина?)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Следует отметить, что согласно Третьему энергопакету Газпром может потребовать предоставить ему 50% емкости указанного газопровода, т.к. данный закон ЕС запрещает собственнику газопровода использовать более 50% его емкости. Еврокомиссия подтвердила, что будет соблюдать европейское законодательство.[6] Таким образом, хотя газопровод может несколько сократить объёмы поставок Газпрома, но с другой стороны проект может оказаться инвестированием ЕС в систему газопроводов для Газпрома в обход Украины[7].
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