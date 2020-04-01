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1 квітня • оновлено в 07:53
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Україна підтримала санкції ЄС проти Білорусі: у чому суть

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Україна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі, які продовжили ще на рік – до 28 лютого 2021 року.

Про це сказано в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яке було опубліковано на сайті Європейської ради.

"17 лютого Рада ЄС ухвалила рішення (CFSPСпільна зовнішня політика і політика безпеки) 2020/214 про доповнення рішення Ради ЄС 2012/642 / CFSP. Цим рішенням Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Білорусі на один рік, до 28 лютого 2021 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації Боснія і Герцеговина, країни EFTA (Європейської зони вільної торгівлі) Ліхтенштейн і Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення , – сказано в заяві.

Україна підтримала санкції ЄС проти Білорусі: у чому суть

Таке приєднання означає, що країни забезпечать відповідність своєї національної політики зі згаданим рішенням Ради ЄС.

Що передбачають санкції проти Білорусі

Обмеження ввели ще в 2004 році і вже 16 років їх подовжують. Перш за все санкції стосуються повного ембарго на продаж Білорусі зброї і обладнання, які можуть бути застосовані для внутрішніх репресій.

Крім того, обмеження стосуються окремих чиновників, обвинувачених в серії викрадень і вбивств 1999-2000 років.

Йдеться про вбивства Юрія Захарченка – ексміністра внутрішніх справ Білорусі і опозиційного політика; Віктора Гончара – білоруського політика-опозиціонера, Анатолія Красовського – бізнесмена, друга Гончара, Дмитра Завадського – журналіст, колеги убитого в 2016 році в Україні Павла Шеремета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній боєць спецназу Міністерства внутрішніх справ Білорусі 41-річний Юрій Гаравський зізнався, що брав участь у викраденнях і вбивствах опонентів президента Олександра Лукашенка.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
санкции
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
шакал табаки)
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Юг Руси
Юг Руси
Мощно! ... ))))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
У Украины отдельная категория - жополизы)))
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