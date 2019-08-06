Україна переходить на рахунки IBAN: що зміниться для клієнтів банків

В Україні почали вводити міжнародний номер банківського рахунку (International Bank Account Number, IBAN), а з 1 листопада його використання стане обов'язковим.

Для клієнтів нововведення буде мати як мінімум дві вигоди, повідомив голова прес-служби одного з українських банків Віктор Гальчинський у коментарі "Сегодня".

"По-перше, це легкість отримання переказів на валютні рахунки з-за кордону. По-друге, спрощення і підвищена точність внутрішніх і закордонних вихідних переказів", – повідомив Гальчинський.

За його словами, IBAN не тільки замінить собою традиційні реквізити для переказу, а й підвищить точність.

"Номер в цьому стандарті можна верифікувати при відправленні переказу контрольною цифрою. Це мінімізує число помилкових переказів", – пояснив Гальчинський.

Він також підкреслив, що міжнародні перекази на банківські рахунки в Україні вже здійснюються на номери в стандарті IBAN. Однак це робилося лише на прохання клієнта.

У банку також додали, що новий стандарт не відноситься до номерів платіжних карт і переказів з карти на карту – там все залишається без змін.

Нововведення матиме як мінімум дві вигоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська банківська система з 5 серпня 2019 перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.

Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 літер і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

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