Україна озвучила колосальні втрати через новий "газопровід Путіна"

Запуск трубопроводу "Турецький потік" знизить транзит природного газу через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів.

Однак Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу. Про це в Facebook повідомив очільник оператора української газотранспортної системи Сергій Макогон.

"Пафосно був запущений "Турецький потік". Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1/1/2020 здійснюється тільки для потреб Румунії і Молдови", – зазначив Макогон.

За його словами, Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

"Як результат, зниження транзиту в цьому році складе близько 15 мільярдів кубометрів. Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 мільйона кубометрів на добу", – додав Макогон.

Очільник оператора української газотранспортної системи підкреслив, що розраховує на тестові поставки вже в січні.

Запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів The Maritime Executive

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року. Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

Пізніше російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому.

8 січня президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяли участь в офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік". Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ ряду країн в обхід України, відбувся у Стамбулі.

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