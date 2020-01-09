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9 січня • оновлено в 13:19
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Україна озвучила колосальні втрати через новий "газопровід Путіна"

3.1т
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Запуск трубопроводу "Турецький потік" знизить транзит природного газу через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів.

Однак Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури "старого" Трансбалканського газопроводу. Про це в Facebook повідомив очільник оператора української газотранспортної системи Сергій Макогон.

"Пафосно був запущений "Турецький потік". Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1/1/2020 здійснюється тільки для потреб Румунії і Молдови", – зазначив Макогон.

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За його словами, Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

"Як результат, зниження транзиту в цьому році складе близько 15 мільярдів кубометрів. Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 мільйона кубометрів на добу", – додав Макогон.

Очільник оператора української газотранспортної системи підкреслив, що розраховує на тестові поставки вже в січні.

Запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів

Запуск газопроводу "Турецький потік" знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів

The Maritime Executive

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 січня президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяли участь в офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік". Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ ряду країн в обхід України, відбувся у Стамбулі.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Cергій Макогон
Місце
Україна
Тег
турецький потік
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Стоит ли расстраиваться? Там ВБ прогнозирует огромный рост ВВП, если конечно этот самый ВБ даст кредит.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Не платить враждебной территории три лярда бакинских рублей,это и есть самый большой смысл,и экономический,и политический,а остальное все лирика.
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла". Восхитительно! То есть, если укоаина не имеет с этого гкшефта, то и смысла нет? Так ПФ перестала платить, и на хрен ей гешефт украины?
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