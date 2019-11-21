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21 листопада • оновлено в 16:42
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Україна озвучила колосальні витрати на захист від Коломойського в судах

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Міністерство юстиції з 2015 року витратило на юридичні послуги проти групи "Приват" мільярдера Ігоря Коломойського понад 24 млн доларів.

Зокрема, відомство укладало угоди з міжнародними юридичними фірмами Latham & Watkins (London) Llp (21,4 млн доларів) і Hogan Lovells (2,8 млн доларів), повідомляють "Наші Гроші".

Водночас 13 листопада Міністерство юстиції уклало нову угоду з Latham & Watkins про додаткові юридичні послуги на 593 тис. доларів.

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"Маячню показують": Коломойський відповів на звинувачення про виведення $5 млрд з ПриватБанку

Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ВАТ "Укрнафта" – кіпрських компаній Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited, пов'язаних з групою "Приват".

Сума позовних вимог складає майже 5 млрд доларів. Перший раунд усних слухань відбувся в квітні, а другий – в жовтні. Остаточне рішення буде винесено не раніше 2020 року.

Вартість договору покриває додаткові витрати на підготовку і подання за підсумками двох раундів слухань самою фірмою і технічні витрати.

Міністерство юстиції з 2015 року витратило на юридичні послуги проти групи "Приват" мільярдера Ігоря Коломойського

Міністерство юстиції з 2015 року витратило на юридичні послуги проти групи "Приват" мільярдера Ігоря Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Все эти деньги украдены у народа Украины.
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Хо Хол
Хо Хол
а скока стоят суды с рф?))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабон везде в пролёте ,европейским судам выгодно доить чубатых тварей ,они прекрасно знают что свидомитый гадюшник всегда будет в проигрыше.
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