Україна отримуватиме менше: експерт вказав на недоліки "транзитного" контракту з РФ

Зважаючи на менші об'єми транзиту російського газу через Україну, про що йдеться у новому "транзитному" контракті між НАК "Нафтогаз Україна" та "Газпромом", український бюджет вірогідно недоотримає близько 1-2 млрд доларів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив експерт з енергетичних питань Валерій Боровик, коментуючи умови нової газової угоди між Україною та Росією.

"Звісно, це вже буде не 3 млрд доларів, які ми отримували раніше. Навіть за умови підвищення тарифу на транспортування газу, це буде від 1 до 2 млрд доларів. Хоча і раніше ми не завжди отримували 3 млрд, були різні обсяги, заморожування, призупинення та інше", – пояснив енергоексперт.

За його словами, звичайно було б краще, якщо б "Нафтогазу" вдалося домовитися про об'єм транзиту у 65 млрд куб. м на усі 5 років, а не на один.

"40 млрд куб. м, які ми будемо отримувати у наступні 4 роки, це неповний мінімум, але це не той обсяг, який би хотілося. Та більш менш прийнятний. Це максимальний обсяг того, що можна було виторгувати", – вважає Боровик.

Транзит газу "ЕП"

Домовленість про підписання контракту на транзит газу експерт з енергетики вважає доволі непоганим результатом, і пояснює, чому відмова України від нових претензій та судових позовів, по яким ще немає рішення, не є зрадою.

"Ми не подавали ці позови на 12 млрд доларів, це зустрічний позов на позов "Газпрому". Це фактично наша реакція на те, що робив Газпром з юридичної точки зору, за не відносини з Україною. Фактично цей зустрічний позов був жупелом, щоб цей контракт був підписаний. Сам факт підписання цього документу нівелює ці позовні заяви. Тобто, ми не могли би підписати контракт, і далі лякати "Газпром" цими позовами", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна та Росія домовилися про новий контракт на транзит газу терміном на 5 років, з можливістю його пролонгації ще на 10 років.

Сторони домовилися про мінімальний транзит у 65 млрд кубометрів упродовж першого року й 40 млрд кубометрів – кожного наступного. Окрім цього, тариф на транспортування для Росії зростатиме.

Україна також відповляється від подальших позовів проти "Газпрому", водночас отримає 2,9 млрд доларів за останнім рішенням Стокгольмського арбітражу.

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