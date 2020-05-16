Україна отримала від Світового банку $135 млн на боротьбу з COVID-19: куди підуть гроші

Світовий банк виділив Україні 135 млн доларів на модернізацію сектору охорони здоров'я та протидію епідемії коронавірусної інфекції.
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Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
"Міністерством фінансів забезпечена можливість підписання угоди на отримання коштів у розмірі 135 млн доларів від Світового банку на додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Міністерство охорони здоров'я України підписало відповідну угоду", – йдеться у ньому.
Передбачається, що 35 млн доларів з цієї суми будуть спрямовані на заходи посилення захисту населення і протидії поширенню епідемії COVID-19.
Інша частина коштів буде використана на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу під час інсультів у регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримає від Світового банку додатково 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку громадян.
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