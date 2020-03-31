Головна Новини
31 березня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Україна отримала від США $1,2 млн на боротьбу з коронавірусом

978
Читати матеріал російською

США виділили Україні 1,2 млн доларів гуманітарної допомоги для протидії поширенню коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 на території країни", - сказано в ньому.

Для визначення першочергових напрямків використання цих ресурсів Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) координує роботу з Кабінетом міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що карантинні заходи, які були введені в Україні на випередження, можуть посприяти тому, щоб пік епідемії коронавірусу в країні не настав. Завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хвороби. Це говорить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати і поширення коронавірусу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Тепер рівень медичного обслуговування, що "будувався" майже 29 років, одномоментно й відразу покращиться! :о)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Даже депутатам по 5000 за голоса не хватит!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги