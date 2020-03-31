Україна отримала від США $1,2 млн на боротьбу з коронавірусом

США виділили Україні 1,2 млн доларів гуманітарної допомоги для протидії поширенню коронавірусу.

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Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 на території країни", - сказано в ньому.

Для визначення першочергових напрямків використання цих ресурсів Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) координує роботу з Кабінетом міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що карантинні заходи, які були введені в Україні на випередження, можуть посприяти тому, щоб пік епідемії коронавірусу в країні не настав. Завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хвороби. Це говорить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати і поширення коронавірусу.

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