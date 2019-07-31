Україна отримала від Росії перші гроші за "брудну нафту": скільки заплатили

"Укртранснафта" отримала від "Транснафти" частину компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за транзит нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

Як повідомляє прес-служба "Укртранснафти" в Facebook, така забруднена нафта потрапила в українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

"Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування ВАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки", – йдеться в заяві.

Росія заплатила Україні за "брудну" нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

Водночас стало відомо, що "брудна нафта" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

У російській нафті виявили підвищений вміст органічних хлоридів, який у десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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