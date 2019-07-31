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Україна отримала від Росії перші гроші за "брудну нафту": скільки заплатили

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"Укртранснафта" отримала від "Транснафти" частину компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за транзит нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

Як повідомляє прес-служба "Укртранснафти" в Facebook, така забруднена нафта потрапила в українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

"Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування ВАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки", – йдеться в заяві.

Росія заплатила Україні за "брудну" нафту

Росія заплатила Україні за "брудну" нафту

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Росія заплатила Україні за "брудну нафту"? Розкрито несподівані наслідки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

  • Водночас стало відомо, що "брудна нафта" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

  • У російській нафті виявили підвищений вміст органічних хлоридів, який у десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

  • Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

  • Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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Місце
Україна
Теги
"Укртранснафта" нафта Росія Україна
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Помнится "местная окшанская тролятина" орала что никакие выплаты Украине не будут проводится... Теперь в ыкусили, или пороглотили...? К ло уны.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Там внизу, у ватоцефалов, такое оживление, будто в банку с тараканами бросили кусок сахара ))))
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Злопыхатель Вежливый, Что дожил, кроме тараканов в банке уже у тебя ни чего не осталось? Иначе как тебе про это знать.
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