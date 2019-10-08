Україна отримала нові можливості: в Європі знизили монополію "Газпрому"

У вівторок, 8 жовтня, на черговій зустрічі операторів ГТС центральної і південної Європи "CESEC gas plenary meeting" знизили монополію "Газпрому".

Про це повідомив у Facebook директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він поділився основними підсумками зустрічі. "Європа зробила висновки із ситуації 2009 року, коли Газпром зупинив транзит. Реалізовано багато проектів зі збільшення інтерконекторів між країнами, що дозволить оперативно транспортувати газ між країнами", – розповів Макогон.

В Європі знизили монополію "Газпрому" delo.ua

За його словами, має запрацювати новий ЛНГ термінал у Хорватії потужністю 2,6 млрд м3.

"ТАР завершений на 89% і зараз тільки залишилися роботи в морі. Потужність 10 млрд м3 з можливістю розширення до 20. Фактично це продовження Танара, який транспортує азербайджанський газ через Туреччину до кордону з Болгарією і Грецією. IGB повинен бути закінчений у 2021, що дозволить постачати газ із ТАР у Болгарію. Трансбалканський газопровід повинен бути в змозі транспортувати з Греції і Болгарії з 01.01.2020 до кордону з Україною 4,1 млн м3 в день (1,3 млрд м3 на рік). Всі оператори підтвердили готовність", – поділився Макогон.

За його словами, для України і Молдови це дуже важливо, тому що дозволить гарантувати поставки на південь Одеської області в разі блокування поставок газу через територію Придністров'я. В майбутньому Україна зможе за цим маршрутом отримувати каспійський газ, коли такі поставки будуть мати економічний сенс.

"Повільно, але впевнено, регіональний ринок стає більш відкритим і конкурентним. Монополія "Газпрому" значно знижена", – підсумував Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що через відмову Данії на прокладку труб "Північного потоку-2" у своїх водах будівництво російського газопроводу обійдеться "Газпрому" і його партнерам "у сотні мільйонів доларів".

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