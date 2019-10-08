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9 жовтня • оновлено в 05:15
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Україна отримала нові можливості: в Європі знизили монополію "Газпрому"

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У вівторок, 8 жовтня, на черговій зустрічі операторів ГТС центральної і південної Європи "CESEC gas plenary meeting" знизили монополію "Газпрому".

Про це повідомив у Facebook директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він поділився основними підсумками зустрічі. "Європа зробила висновки із ситуації 2009 року, коли Газпром зупинив транзит. Реалізовано багато проектів зі збільшення інтерконекторів між країнами, що дозволить оперативно транспортувати газ між країнами", – розповів Макогон.

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В Європі знизили монополію "Газпрому"

В Європі знизили монополію "Газпрому"

delo.ua

За його словами, має запрацювати новий ЛНГ термінал у Хорватії потужністю 2,6 млрд м3.

"ТАР завершений на 89% і зараз тільки залишилися роботи в морі. Потужність 10 млрд м3 з можливістю розширення до 20. Фактично це продовження Танара, який транспортує азербайджанський газ через Туреччину до кордону з Болгарією і Грецією. IGB повинен бути закінчений у 2021, що дозволить постачати газ із ТАР у Болгарію. Трансбалканський газопровід повинен бути в змозі транспортувати з Греції і Болгарії з 01.01.2020 до кордону з Україною 4,1 млн м3 в день (1,3 млрд м3 на рік). Всі оператори підтвердили готовність", – поділився Макогон.

За його словами, для України і Молдови це дуже важливо, тому що дозволить гарантувати поставки на південь Одеської області в разі блокування поставок газу через територію Придністров'я. В майбутньому Україна зможе за цим маршрутом отримувати каспійський газ, коли такі поставки будуть мати економічний сенс.

"Повільно, але впевнено, регіональний ринок стає більш відкритим і конкурентним. Монополія "Газпрому" значно знижена", – підсумував Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що через відмову Данії на прокладку труб "Північного потоку-2" у своїх водах будівництво російського газопроводу обійдеться "Газпрому" і його партнерам "у сотні мільйонів доларів".

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Тема
ринок газу
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Газпром
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
украинцев держат за ло-хов терминалы строят а газ будет российский вот литва построила терминал и теперь получает российский сжиженный газ вот недавно новость прошла Танкер с российским газом прибыл в порт в Литве .это не вы тунеядцы Россия в отличии от вас развивает добычу и строительство терминалов а у вас добыча падает с каждым годом как и в Европе вы хоть бы статистику читали
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Кондратенко Сергей, иди нафиг с своей расеей вы нам не нужны вместе с вашей тиранией
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Антошин Денис
Антошин Денис
Что-то операторы из Европы молчат на это счёт. Ну да ладно. Главное, что Украина от этого ничего не выиграет. А ГТС страны, в случае, если власти не договорятся с Газпромом, можно будет через год сдавать на металлолом. Хотя, можно было бы и уговорить ахрессора на транзит.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Антошин Денис, дело в том что по сути газотранспортная система и так ни кому не нужна ибо она сильно устарела она много сжигает газа и на прокачку нужно почти 3 миллиарда кубов ,газовые станции стоят на расстоянии 150 км что бы прокачать дальше а сейчас новые технологии газовая станция дальность прокачки 1000 км если бы она имела какой то интерес для Европы то она бы давала денег на модернизацию а так это кусок старого железа
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Прокопчук Светлана
Прокопчук Светлана
Русские ,удивительные вы люди,Вы так до сих пор и не поняли ,что Вы вообще никому не интересны!!! От Вас тошнит! Вы со своим газом и скрепами должны пойти ВОН!!! Это понятно!???
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Антошин Денис
Антошин Денис
Прокопчук Светлана, ну да, заметно. И почему Россию вернули в ПАСЕ, при том САМИ европейцы, а на попытку демарша Украины никто не обратил внимание? Ещё почему-то Европа строит все с Россией Северный поток-2. А формулу Штанмайера, которая устраивае Россию европейцы заставляют подписывать Украину. Голландия начинает расследование в отношении Украины по MH17. Много чего.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Прокопчук Светлана, Понятно. Порежьте ржавый свыношланг на металлолом и не скулить о транзите. И уже остаточно прощевайте. От попрошаек все устали.
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