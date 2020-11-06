Україна отримала 65 млрд грн: Шмигаль розповів про перевиконання бюджету

Роман Груша Економіка 10:18, 6.11.2020 Оновлено: 10:43, 6.11.2020

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в жовтні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 65 млрд гривень.

Перевищення виконання – 8 млрд гривень або 15%. Про це Шмигаль повідомив на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 6 листопада.

Новина доповнюється...

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Шмигаль спрогнозував 20 тисяч хворих COVID-19 на день

Аваков заплатив понад 800 тисяч гривень за переліт Марківа

Грета Тунберг потролила Трампа через його нервозність на виборах у США

Юрченко без перешкод повернувся в Раду і побився з Леросом. Фото і відео

"Коля, бл*дь, де ти був?" Арахамія облаяв Тищенка у Раді