Україна отримає новий кредит від МВФ: у США розкрили деталі

Посольство Сполучених Штатів в Україні привітало Міжнародний валютний фонд і Київ із досягненням домовленостей про нову кредитну програму.
"Вітаємо Україну й МВФ із досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги", – йдеться у Twitter дипломатичного представництва США.
В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України і оборони.
Декількома днями раніше стало відомо, що Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Зокрема, МВФ попередньо погодив програму фінансування на 5,5 млрд доларів строком на три роки.
"Президент і уряд досягли приголомшливих результатів за останні кілька місяців. МВФ готовий підтримати реформи в Україні. Фонд досяг домовленостей з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF", – йшлося у повідомленні МВФ.
Водночас глава організації Крісталіна Георгієва зазначала, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а надання коштів залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.
"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", – заявляла вона.
Congratulations to #Ukraine and the IMF for reaching a staff level agreement for a new aid program. A successful IMF program is critical to Ukraine's economic growth and military defense.https://t.co/npFiHVB4W3— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2019
Посольство США привітало МВФ і Україну з досягненням домовленостей про нову кредитну програму
Як писав OBOZREVATEL:
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