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10 грудня • оновлено в 10:38
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Україна отримає новий кредит від МВФ: у США розкрили деталі

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Посольство Сполучених Штатів в Україні привітало Міжнародний валютний фонд і Київ із досягненням домовленостей про нову кредитну програму.

"Вітаємо Україну й МВФ із досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги", – йдеться у Twitter дипломатичного представництва США.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України і оборони.

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Декількома днями раніше стало відомо, що Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зокрема, МВФ попередньо погодив програму фінансування на 5,5 млрд доларів строком на три роки.

"Президент і уряд досягли приголомшливих результатів за останні кілька місяців. МВФ готовий підтримати реформи в Україні. Фонд досяг домовленостей з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF", – йшлося у повідомленні МВФ.

Водночас глава організації Крісталіна Георгієва зазначала, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а надання коштів залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", – заявляла вона.

Посольство США привітало МВФ і Україну з досягненням домовленостей про нову кредитну програму

Посольство США привітало МВФ і Україну з досягненням домовленостей про нову кредитну програму

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Очередные долги, которые тяжелейшим бременем ложатся на будущие годы. Берешь ведь чужие деньги лишь на время. А отдавать приходится гораздо больше, свои и НАВСЕГДА. А еще навсегда придется продать землю, знаменитые украинские черноземы. Китайским и американским корпорациям.
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2
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Petrov Valery
Petrov Valery
$5 млрд долгов в обмен на отмену моратория на землю и продажу крупных госпредприятий. Так себе сдeлка.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Во что превратилась бывшая Украина... Фу.
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6
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Mega Death
Mega Death
Кристина Стефанова, в злобную страну попрошайки, которая кроме дешёвых батраков и проституток ничего не может предложить миру)
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