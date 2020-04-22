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22 квітня • оновлено в 10:01
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Україна отримає мільярд євро для подолання наслідків пандемії: Порошенко розкрив деталі

2.7т
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Європейська Комісія невдовзі оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні. Її розмір може перевищити мільярд євро.

Про це на своїй сторінці повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. За його словами, Україна увійшла у десять країн, яким передбачена допомога для подолання наслідків пандемії.

"Гарна новина від моїх друзів в Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу. При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро", – зазначив Порошенко.

Україна отримає мільярд євро для подолання наслідків пандемії: Порошенко розкрив деталі

"Це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років", – переконаний Порошенко.

"Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів", – наголосив п’ятий президент.

Порошенко також зазначив, що фракція "Європейська солідарність" вимагає провести цього тижня позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення так званого банківського закону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Європейська Комісія
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Коментарі
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вот для чего нужен цирк с ка.ра.нт.ином,половину минимум "освоят" люби друзи.,отдавать конечно придется всем миром,кому безвиз,а кому последствия,мудро конечно.
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Забралов Ник
Забралов Ник
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Забралов Ник, Ты на клаве набираешь, как ваш гидрант на пианино???
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Это не паперть...это под проценты!!
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