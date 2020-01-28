Україна отримає €500 млн від Євросоюзу

Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в 500 млн євро.

Кошти будуть перераховані найближчим часом. Про це стало відомо 28 січня за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії за напрямом "Економіка для людей" Валдісом Домбровскісом.

Переговори пройшли в Брюсселі в рамках шостої Ради асоціації Україна-ЄС. Трансляція пресконференції політиків велася на сторінці українського прем'єра в Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Україна виконала умови для другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС

Гончарук зазначив, що розраховує на отримання 2-го траншу Євросоюзу в першому кварталі 2020 року.

"Цей другий транш може бути отриманий у першому кварталі цього року, найближчим часом, у найближчі тижні-місяці", – сказав він.

Скрін відео

Валдіс Домбровскіс зі свого боку заявив, що новий український уряд впорався з ефективною імплементацією всіх заходів, необхідних для отримання допомоги.

"За нашою попередньою оцінкою, конкретні політичні умови для виділення другого траншу обсягом 500 млн євро виконані", – констатував він.

"Ми вітаємо домовленість, якої Україна досягла з МВФ на початку грудня за новою трирічною програмою в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facilyty). Ми очікуємо виконання Україною ключових попередніх дій, узгоджених з МВФ.

Зі свого боку ми вже запустили відповідні процедури, щоб виплата [траншу] відбулася, як тільки Україна виконає умови програми МВФ", – додав Домбровскіс.

Пропонуємо переглянути відео пресконференції:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Євросоюз перерахував Україні перший транш макроекономічного кредиту на 500 млн євро.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Україна узгодила план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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