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Україна отримає €500 млн: ЄС заявив про готовність дати новий транш

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Європейський Союз підтвердив, що готовий надати Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро.

"Європейські колеги високо оцінили прогрес щодо виконання програми необхідної для другого траншу макрофінансовоі допомоги", — пише у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, під час зустрічі з представниками Єврокомісії та парламентарями у Брюселі, вони також підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов‘я.

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"Як ми і казали, вибори не на секунду не зупиняють щоденну роботу всієї команди", – резюмувала Маркарова.

Україна отримає €500 млн: ЄС заявив про готовність дати новий транш

Оксана Маркарова Facebook

Україна отримає €500 млн: ЄС заявив про готовність дати новий транш

Оксана Маркарова Facebook

Україна отримає €500 млн: ЄС заявив про готовність дати новий транш

Оксана Маркарова Facebook

Україна отримає €500 млн: ЄС заявив про готовність дати новий транш

Оксана Маркарова Facebook

Нагадаємо, що 19 жовтня 2018 року уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду й Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену у березні 2015 року, адже її термін завершується у березні 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що МВФ відтермінував транш у розмірі 500 мільйонів доларів щонайменше до закінчення президентських виборів. Деякі експерти пов'язують такий стан справ зі скандальним скасуванням статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Тема
Макрофінансова допомога Україні
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Настрыбали в кастрюльках и наспивали в вышиванках в евротолчках
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Семенов Александр
Семенов Александр
"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы необходимой для второго транша макрофинансовои помощи"................Ну конечно, прогресс ,как говорится на лицо !!! И в оборонке проворовались, и закон о незаконнном обогащении отменили.и дела НАБУ возбужденные в рамках этого закона,позакрывали, НУ КАК тут не выделить, ещё пол лярда!!!
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