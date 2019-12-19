Росія піде на поступки: чим перемога в Стокгольмі обернулася для України

"Газпром" готовий компенсувати НАК "Нафтогаз України" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
За інформацією джерел, відповідні кошти можуть бути отримані в результаті стягнення заарештованих активів російської компанії. Про це повідомляють "Українські новини".
При цьому "Газпром" не має наміру безпосередньо повертати гроші, щоб не визнавати програш, однак не стане перешкоджати примусовому стягненню активів.
"Таким чином, не відмовляючись від своєї позиції щодо вирішення арбітражу, "Газпром" хоче зберегти обличчя", – зазначив співрозмовник, знайомий з позиціями сторін.
Такий варіант буде обговорюватися на двосторонніх переговорах у Берліні, які пройдуть вже в четвер, 19 грудня. Якщо питання щодо 3 млрд доларів узгодять, то зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року можна буде уникнути.
На сьогоднішній день Англійський комерційний суд заборонив виводити активи "Газпрому" з Великобританії і Нідерландів і заморозив дивіденди компанії від участі в "Північному потоці".
"Газпром" не має наміру безпосередньо повертати гроші, щоб не визнавати програш, однак не стане перешкоджати примусовому стягненню заарештованих активів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.
Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.
30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.
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