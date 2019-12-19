Росія піде на поступки: чим перемога в Стокгольмі обернулася для України

"Газпром" готовий компенсувати НАК "Нафтогаз України" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

За інформацією джерел, відповідні кошти можуть бути отримані в результаті стягнення заарештованих активів російської компанії. Про це повідомляють "Українські новини".

При цьому "Газпром" не має наміру безпосередньо повертати гроші, щоб не визнавати програш, однак не стане перешкоджати примусовому стягненню активів.

"Таким чином, не відмовляючись від своєї позиції щодо вирішення арбітражу, "Газпром" хоче зберегти обличчя", – зазначив співрозмовник, знайомий з позиціями сторін.

Такий варіант буде обговорюватися на двосторонніх переговорах у Берліні, які пройдуть вже в четвер, 19 грудня. Якщо питання щодо 3 млрд доларів узгодять, то зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року можна буде уникнути.

На сьогоднішній день Англійський комерційний суд заборонив виводити активи "Газпрому" з Великобританії і Нідерландів і заморозив дивіденди компанії від участі в "Північному потоці".

"Газпром" не має наміру безпосередньо повертати гроші, щоб не визнавати програш, однак не стане перешкоджати примусовому стягненню заарештованих активів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!