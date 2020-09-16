Україна отримає $2 млрд від Росії до кінця року, – Коболєв

Російський монополіст "Газпром" заплатить близько $2 млрд за транзит блакитного палива через українську газотранспортну систему у 2020 році.

Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколової повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Я думаю, у цьому році цифра буде близькою до $2 млрд", – сказав він.

За його словами, прописане в контракті правило "качай або плати" в період економічної кризи забезпечує Україні гарантований дохід від надання транзитних послуг.

Довідка: контракт від 2009 року між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчив дію 1 січня 2020-го. Нові угоди на організацію транспортування були підписані у грудні минулого року.

Новий договір передбачає мінімальний обсяг транзиту російського газу в цьому році на рівні 65 млрд куб, або 178 млн куб. м щодоби. У 2021-2024 роках транспортування повинно скоротитися до 40 млрд куб. м. При цьому розрахунок за прокачування гарантований, навіть у разі зменшення обсягів.

Водночас сторони не озвучують прописану тарифну ставку, посилаючись на конфіденційність. При цьому в інтернеті оприлюднена неофіційна інформація, що вартість послуги розрахована за ставкою $2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км.

За транспортування обсягів, що перевищують норми контракту, "Газпром" зобов'язується заплатити додатково. Спочатку потрібно подати заявку "Нафтогазу", щоб той докупив потужності, але з підвищують коефіцієнтами, які затверджені НКРЕКУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 грудня 2019 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.

Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу терміном на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.

Перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".

Транзит газу через Україну у першому кварталі 2020 року впав удвічі в порівнянні з обсягами, які були прокачані у минулі роки. При цьому російський "Газпром", не зважаючи на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю.

Згідно з проєктом п'ятирічного договору "Нафтогазу" і "Газпрому" вартість прокачування російського газу в Європу через ГТС України становить $31,72 за тисячу кубометрів, при цьому вартість транзиту не прив'язується до ціни газу.

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