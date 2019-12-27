Україна отримає 12 млрд: Гончарук дав старт масштабній приватизації

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам.

Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень.

Гончарук додав, що вже у 2020 році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.

Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести в бюджет України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже в 2020 році.

Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема, готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

В кінці листопада Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

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