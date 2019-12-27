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27 грудня • оновлено в 14:23
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Україна отримає 12 млрд: Гончарук дав старт масштабній приватизації

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам.

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Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень.

Гончарук додав, що вже у 2020 році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.

Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств

Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

  • Приватизація "Укрспирту" може принести в бюджет України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже в 2020 році.

  • Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема, готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

  • В кінці листопада Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

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Автор
Віктор Калиненко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
каждый год план приватизации на Украине выполняется менее, чем на 5%... об чем речь?
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