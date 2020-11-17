Україна опинилася позаду Росії та Білорусі в рейтингу добробуту

Роман Груша Економіка 10:46, 17.11.2020

Україна посіла 92 місце у світовому рейтингу добробуту. Це на 4 позиції вище порівняно з 2019 роком, проте є найгіршим показником серед країн Східної Європи.

Всього у рейтингу оцінювали 167 країн. Про це йдеться у звіті міжнародної організації Legatum Institute.

При цьому аналітики помістили Росію на 76 місце в світовому рейтингу добробуту, а Білорусь на – 69.

Причиною цього вказується війна на Донбасі, яка суттєво знижує рейтинг безпеки. Водночас аналітики вказують на проблеми України у сфері свободи зібрань та об'єднань.

Найвищі позиції у рейтингу Legatum Institute посіли Данія, Норвегія, Швейцарія, Швеція та Фінляндія. А на останньому місці знаходиться Південний Судан.

Причиною цього вказується війна на Донбасі, яка істотно знижує рейтинг безпеки
"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

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Економіка

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