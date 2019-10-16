Україна офіційно виключили з групи СНД

Міжнародний валютний фонд (МВФ) включив Україну в список країн, що розвиваються, при цьому скасувавши регіональну групу "Співдружність Незалежних Держав", в яку вона раніше входила.

Про це в Facebook повідомляє глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова. За її словами, за новою класифікацією Україна включена в групу Emerging and Developing Europe, "Європа, що розвивається".

"Найважливіша для нас зміна в розподілі на групи в новому звіті МВФ: група CIS/СНД нарешті припинена. Україна - в групі Emerging and Developing Europe", – написала вона.

Починаючи з жовтня, Росія, Білорусь та Молдова також включені в групу "Європа, що розвивається". Ще вісім пост-радянських країн, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан, включені в нову регіональну групу "Близький Схід і Центральна Азія" (MECA).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 115 млн грн.

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