Україна прирівняла електронний паспорт до звичайного: усі деталі нововведення

В Україні громадянам дозволили замість звичайного паспорта показувати його електронні аналоги в додатку "Дія". Зокрема, на пошті, у банках, а також під час придбання алкогольних напоїв і цигарок.

Рішення про це було ухвалено на засіданні уряду у середу, 16 вересня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму Telegram-каналі.

Замість звичайного паспорта можна показувати:

е-паспорт;

е-паспорт для виїзду за кордон.

Також дозволяється використовувати електронну версію ідентифікаційного коду замість його паперового аналога.

У яких випадках можна показувати електронні варіанти:

надання послуг поштового зв’язку;

проведення банківських операцій;

підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

надання послуг з медичного обслуговування;

надання готельних послуг;

надання телекомунікаційних послуг;

надання на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

надання адміністративних послуг;

повернення сплачених за товар коштів.

Крім того, передбачено можливість перевірки чинності таких документів без передання електронної копії.

"Експериментальний проєкт запускають через те, що громадяни вже масово стикаються з неможливістю використання додатку Дія в частині торгових мереж, банків, поштових відділень", – пояснив Гончаренко.

Кабмін дозволив використовувати е-паспорт замість звичайного Telegram Олексія Гончаренка

Кабмін дозволив використовувати е-паспорт замість звичайного Telegram Олексія Гончаренка

Кабмін дозволив використовувати е-паспорт замість звичайного Telegram Олексія Гончаренка

Кабмін дозволив використовувати е-паспорт замість звичайного Telegram Олексія Гончаренка

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