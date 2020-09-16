Україна прирівняла електронний паспорт до звичайного: усі деталі нововведення
В Україні громадянам дозволили замість звичайного паспорта показувати його електронні аналоги в додатку "Дія". Зокрема, на пошті, у банках, а також під час придбання алкогольних напоїв і цигарок.
Рішення про це було ухвалено на засіданні уряду у середу, 16 вересня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму Telegram-каналі.
Замість звичайного паспорта можна показувати:
е-паспорт;
е-паспорт для виїзду за кордон.
Також дозволяється використовувати електронну версію ідентифікаційного коду замість його паперового аналога.
У яких випадках можна показувати електронні варіанти:
надання послуг поштового зв’язку;
проведення банківських операцій;
підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;
надання послуг з медичного обслуговування;
надання готельних послуг;
надання телекомунікаційних послуг;
надання на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;
надання адміністративних послуг;
повернення сплачених за товар коштів.
Крім того, передбачено можливість перевірки чинності таких документів без передання електронної копії.
"Експериментальний проєкт запускають через те, що громадяни вже масово стикаються з неможливістю використання додатку Дія в частині торгових мереж, банків, поштових відділень", – пояснив Гончаренко.
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